Imperia neroazzurra piange Mirco Testera, mezzala degli anni d’oro

Imperia calcio in lutto per la morte di Mirco Testera, 85 anni, mezzala della squadra neroazzurra fra gli anni Cinquanta e Sessanta. Compagno di squadra, tra gli altri, di Franco e Piero Ranzini e di Paolo Berio, Testera in campo era una pericolosa mezzala. Pensionato di una azienda olearia imperiese, aiutava la moglie nella gestione di una delle edicole di piazza Dante.

Figlio d’arte, anche il padre Cesare aveva vestito prima di la casacca neroazzurra ai tempi pionieristici. Proveniente dall’Alessandria è ricordato ancora oggi come infallibile rigorista.

Nella sua carriera Mirco Testera ha vestito anche la casacca della Loanesi e del Varazze ed è stato, come il padre, allenatore delle giovanili neroazzurre.

Mirco Testera è morto all’ospedale di Sanremo. il suo funerale si è già svolto. Lascia il figlio Paolo e la sorella Doriana.