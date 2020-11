Imperia, morta nonna Aurora: Clavi perde la sua centenaria

Imperia. A settembre del 2019, Maria Clavio, meglio conosciuta da tutti come Aurora, aveva festeggiato, attorniata dalle figlie Renza e Ivana dai nipoti, parenti e amici il traguardo dei suoi 100 anni con una grande festa ai Bagni Oneglio. Dopo una breve malattia, la signora Aurora si è spenta stamattina.

Nata il 19 settembre del 1919 a Torrazza allora ancora comune indipendente era vedova dal 1991 di Giovanni Gallo, muratore, per metà piemontese e per metà di Poggi. Aveva lavorato come tabaccaia a Oneglia per poi dedicarsi alla famiglia e alle sue campagne alle spalle di Porto Maurizio.

Il funerale si svolgerà mercoledì 25 novembre nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Torrazza alle ore 14.