Imperia, mondo politico in lutto: è morto Lorenzo “Cicciò” Lagorio

Imperia. Il mondo politico e imprenditoriale imperiese piange la scomparsa di Lorenzo Lagorio, conosciuto come “Cicciò“, mancato stamattina all’età 78 anni dopo una breve malattia.

Dirigente per molti dell’Agnesi“, per il pastificio di via Schiva occupava di marketing internazionale. Una volta andato in pensione aveva lavorato anche nel mondo oleario. Esponente del Partito Democratico è stato consigliere comunale dal 2005 fino alla fine della scorsa legislatura.

Lagorio è stato pallanuotista, dirigente della Rari Nantes e socio del Circolo del tennis. Lascia la moglie, due figli e i nipoti. Il funerale non è stato ancora fissato.

«Ci mancherà, i suoi interventi in consiglio comunale erano talvolta molto coloriti, ma tendenti a stemperare la tensione», lo ricorda con queste parole Antonio De Bonis, compagno di partito per molti anni di Lorenzo Lagorio e oggi componente della segreteria regionale dei Dem.