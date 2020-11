Maestri d’arte per l’infanzia – Digital Education: una nuova iniziativa a Imperia

Imperia. L’Academia Cycnea, associazione imperiese nata dall’esigenza di dare il proprio contributo nell’ambito dell’educazione alla “bellezza”, si è ispirata a Cycnus, Re dei Liguri, cantante e compositore. Esiodo ed Eschilo lo legano al mito di Fetonte, dove si narra che Zeus lo trasformò in cigno dopo la sua morte.

I soci fondatori sono personalità legate al mondo della cultura e dell’associazionismo: Claudia Chiarchiaro (Presidente), Virginia Amato, Veronica Merogno Ascheri, Paolo Bruno, Vincenzo Garibbo, Margherita Guazzotti, Francesco Milano, Giacomo Raineri, Marco Revello.

«L’Academia Cycnea APS sAcademia Cycnea mirati alle diverse fasce di età ed un’attività divulgativa ad ampio spettro, che sia lo specchio della mission del nostro sodalizio: tradizione e innovazione attraverso l’educazione alla bellezza», dichiara Marina Remaggi, direttore artistico del sodalizio. «Il nostro intento è rivolgere lo sguardo al passato ancorandoci alle radici per proiettare fronde di originalità e innovazione verso il futuro».

L’Academia Cycnea presenta, dunque,“Maestri d’arte per l’infanzia – Digital Education”.

Maestri d’Arte è il risultato di anni di ricerche della Fondazione Culturale “Pensare oltre“, in collaborazione con artisti, filosofi, pedagogisti, intellettuali, scienziati, insegnanti, medici e ricercatori. La possibilità di una vera qualità educativa arriva nel digitale.

Maestri d’Arte per l’Infanzia – Digital Education, corso educativo in remoto dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni, integrativo ai programmi scolastici.

“Fare Arte” imparando direttamente con gli artisti, questa è la caratteristica principale di Maestri d’Arte per l’Infanzia, che prevede un ciclo di incontri con nomi di spicco come la Prima ballerina étoile della Scala di Milano, Elisabetta Armiato, direttrice artistica di questa interessante iniziativa, Cesare Buffagni, Consuelo Gilardoni, Maurizia Luceri e Alma Manera. I tutor per le arti insegneranno ai bambini i trucchi e segreti del mestiere come si faceva in un’epoca straordinariamente illuminata come il Rinascimento, quando si andava “a bottega” dagli artisti.

Maestri per l’Arte per l’Infanzia non è un programma DaD ma una vera e propria Bottega Virtuale dove i bambini impareranno i fondamenti delle arti grafiche e sceniche utili a migliorare tutti gli apprendimenti, ponendo le basi per una crescente consapevolezza nelle proprie capacità e dunque per una maggior autostima nel bambino di oggi e nell’adulto di domani.

Fino al 17 dicembre La Bottega d’Arte aprirà per una prima fase di orientamento e avviamento:

Collegati al link www.academiacycnea.it Per avere maggiori informazioni e richiedere una lezione di orientamento gratuita. I corsi avranno luogo dal 18 gennaio all’11 febbraio la Bottega d’Arte aprirà con 4 incontri di avviamento.