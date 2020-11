Imperia, l’attività del Consultorio Profamilia continua con “Figli: facili da amare, difficili da educare”

Imperia. L’attività del Consultorio Profamilia, nonostante il difficile periodo, anche grazie alla tecnologia, continua con l’iniziativa formativa “Figli: facili da amare, difficili da educare”.

Venerdì 6 novembre alle 21 in collegamento da Palazzo Tagliaferro di Andora sarà possibile seguire in diretta Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/Consultorio-Diocesano_Profamilia-482553125112118 o in collegamento con Google Meet il primo di tre incontri a sostegno della genitorialità dal titolo “Se mi vuoi bene dimmi di no!”, tenuto dal dott. Luca Pino, psicologo e psicoterapeuta, e dalla dott.ssa Maria Sepe, counselor.