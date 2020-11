Imperia, interruzione della corrente elettrica: orari e vie interessate

Imperia. Innovazione e sostenibilità a servizio del sistema elettrico grazie ai lavori di potenziamento di E Distribuzione. Nell’ambito del Progetto E-Grid 2020, i tecnici dell’azienda doteranno gli impianti imperiesi di ottimizzazioni tecnologiche, utili a garantire efficienza e continuità del servizio.

Per permettere l’esecuzione dei lavori di restyling, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, interromperà temporaneamente il servizio nel territorio comunale di Imperia, dalle 9 alle 15.

Martedì 24 le vie interessate saranno: via Ns. Sigra. Grazie 68, 67, 69bis, 75, 81, sn, cant, sn3; via pr. Montegr. S. Agata sn; via Moltedo. 24, da 28 a 32, da 36 a 38, da 42 a 46, 31, 37, 41, sn3, sn9; strada Montegrazie sn1, sn3, sn2; via Santuario-mtegr sn3; strada Ciosa Caramagna da 66/1 a 70, 70/2, da 72/2 a 82, da 90 a 92, 96, da 100 a 104, da 108 a 110, 110b, 110/f, da 29 a 31, 35, da 35/2 a 41, da 55 a 57, 61, da 65 a 69a, da 71/5 a 73, sn, sn4, ip, sn21, cant, cant3, sn22, sn24, sn23, sn25, sn20, sn7, da 2 a 6, da 10 a 14, 24, da 28 a 32, 36, da 36b a 38, da 42 a 48, 56, da 58/5 a 60, da 60/1 a 64, 64/1, 64ip, da 1 a 3, 11, da 15 a 17, da 19/3 a 19, da 23 a 27, sn, cant, sn11, sn10, sn8, sn9, 116, da 128 a 132, da 79 a 83, 91, sn, cant, sn1, sn2, sn12, sn, cant; strada du Vicco 22, da 30 a 32, da 23 a 25, 33, sn, cant, sn1, sn3, sn2; strada Monte dei Campi da 6a a 8, 5, sn, sncan, sn1, sn2, 116, 97, sn, cant.

Mercoledì 25 novembre l’interruzione interesserà: via Umberto Cantal 4, 8, 14, da 32 a 34, 38, da 42 a 44, da 48 a 50, 54, 58, da 62 a 64, da 68 a 70, da 80 a 84, 90, 96, 1, 5, da 15 a 21, da 27 a 29, 33, da 37 a 39, 43, da 47 a 49; via S. Benedet. Artal 14/21, 14/7, 14/22, 14/10, 14/19, da 26 a 28, 38, da 40/1 a 40, 13, da 19 a 27, da 33 a 35, cant2, sn, sn6, cant, sn11, sn10, sn5, sn8, sn3, sn9; via Cantalupo da 108 a 110, 116, 120, 124, da 105 a 111, da 115 a 117, da 133 a 141, da 141ip a 145, cant; via Fontana Ricci 2, 6, 20, 26, da 3 a 5, 9, da 21 a 23, 31, da 35 a 37, 45, sn, cant, sn1; via Ricci Cantalupo 8, 14, 18, da 22 a 28, 7, da 13 a 15, sn, sn4, sn1, sn3, sn2, sn5; via Bruno Ricci 4, da 12 a 14, 20, da 26 a 28, da 1/1 a 1a, 9, 13, cant, sn1; via Mte Rosa Cantal da 4 a 6, da 10 a 12, da 18 a 20, 1, 9, da 13 a 15; via Usci Cantalupo 5, sn, cant, sn3, sn1ip, sn2; via Pera’ Ricci 8, 12, 5, 13, sn, ip4; regione Fontana Cantal. sn1, sn3, sn2; piazza Carri Cantalupo 2, da 1 a 3.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.