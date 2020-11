Imperia. Lo hanno battezzato il “Presepe della Città” quello che è in allestimento in questi giorni nell’atrio di Palazzo civico.

La rappresentazione della Natività sarà collocata in un gozzo ligure di oltre 3 metri, lo sfondo sarà il profilo della città in ardesia che accoglie chi entra in Municipio, quindi un ideale approdo sulla costa di Imperia. «Metteremo le reti -spiega il consigliere comunale Orlando Baldassarre – e costruiremo ai lati un villaggio di pescatori in pietra con tutti i personaggi del presepe tradizionale. La bellezza è che contribuiscono tutte le comunità imperiesi che quest’anno, causa Covid, sono costrette a rinunciare a proporre il proprio presepe».

«Siamo una dozzina di volontari e ci sono anche alcuni i volontari del presepe di Sant’Agata e di San Benedetto Revelli. La lettura spirituale è del parroco della Cattedrale di San Maurizio don Lucio Fabbris», sottolinea Baldassarre.