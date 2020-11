Imperia, il Circolo Parasio partecipa alla No Finish Line di Monaco e totalizza 1.400 kilometri

Imperia. Il Circolo Parasio ha partecipato con una sua squadra alla XXI edizione della No Finish Line Monaco, tradizionale evento benefico organizzato dall’associazione Children & Future sotto il patrocinio di S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II.

L’edizione 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria, si è svolta dal 14 al 22 Novembre in modalità virtuale.

No Finish Line consiste in una gara aperta a tutti, atleti professionisti e persone di ogni età che camminano o corrono quanto e quando desiderino durante i tempi di svolgimento della gara. Gli sponsor della manifestazione versano un euro per ogni chilometro percorso dai partecipanti, a sostegno di progetti in favore di bambini ammalati ed in difficoltà.

La formula è stata mantenuta anche in questo anno difficile e Children & Future è riuscita a continuare nel suo impegno offrendo il supporto di una applicazione di tracciamento e misurazione che è andata ad aggiornare automaticamente i tabelloni di gara con i chilometri via via percorsi dai partecipanti.

Qualche numero: 212.969 chilometri raggiunti, 4.339 partecipanti attivi, 216 squadre, 775 i chilometri percorsi dal primo classificato.

Il Circolo presieduto da Giacomo Raineri ha deciso di aderire all’invito, scegliendo la via della partecipazione a squadra in modo che l’impegno sportivo dei singoli, nel rispetto delle normative vigenti, potesse confluire in un risultato di gruppo da costruire insieme, motivandosi a vicenda via social e confrontandosi sulle inevitabili difficoltà informatiche.

I risultati sportivi hanno superato le aspettative: con soli 19 partecipanti attivi, il Circolo Parasio ha raggiunto i 1.395,96 km percorsi, altrettanti euro donati, con una media di 73,47 km a partecipante, 212,11 km per il primo classificato, trentaquattresima posizione nella classifica a squadre e buoni piazzamenti nella classifica individuale. «I risultati più importanti – dice Sara Bruni – sono stati, tuttavia lo spirito di gruppo, l’impegno comune per una causa nobile e la condivisione di momenti piacevoli di attività sportiva all’aperto, svolta individualmente in totale sicurezza. Un ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato ed agli amici che hanno scelto il Circolo come compagno di corsa».