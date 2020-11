Imperia. Una donna di circa 50 anni è caduta nel corso della mattinata in piazza Dante a Oneglia inciampando in uno scalino. Alcuni passanti hanno subito chiamato i soccorsi e la donna che ha riportato una ferita alla testa è stata trasportata in pronto soccorso.

Foto 2 di 2



Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce d’Oro di Cervo.

(foto Cristian Flammia)