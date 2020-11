Imperia, Dentix dichiarato il fallimento dal tribunale di Milano

Imperia. Il Tribunale ordinario di Milano con sentenza 496/2020 depositata il 30 ottobre ha dichiarato il fallimento della Dentix Italia, la clinica low cost che con la mancata riapertura dei suoi centri, tra i quali quello di via della Repubblica a Imperia dopo la fine del lockdown, aveva interrotto le cure dentali a migliaia di clienti in tutto il Paese.

Lo rende noto l’associazione di consumatori Adiconsum sull’home page del proprio. Molti pazienti avevano versato acconti per le cure o acceso finanziamenti. L’udienza sullo stato del passivo è fissata per il 17 febbraio 2021. C’è tempo fino al 18 gennaio prossimo per insinuarsi al passivo.