Imperia, consiglio comunale on line domenica 29 novembre

Imperia. Torna a riunirsi il consiglio comunale del capoluogo in modalità on line: l’appuntamento è fissato per le 18 di domenica 29 novembre.

Tra i punti all’ordine del giorno ci sono il bilancio consolidato 2019 che comprende sia quello relativo alle casse comunali che quello delle società partecipate, una variazione di bilancio (pratiche presentate dall’assessore alle Finanze Fabrizia Giribaldi) e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio contratti da Palazzo civico per interventi di somma urgenza fino al 15 ottobre 2020 (assessore ai Lavori pubblici) Ester D’Agostino.

L’acquisizione al patrimonio del Comune di due alloggi e due parcheggi in Social Housing realizzati dalla Cooperativa edilizia Universal ai Bardellini (vicesindaco Giuseppe Fossati). Infine si parlerà di modifiche al contratto di affidamento della piscina “Felice Cascione” tra il Comune e la Rari Nantes.

Non è la prima volta che il Consiglio comunale si svolge di domenica: a parte appuntamenti istituzionali, la pratica era invalsa durante il mandato del sindaco Parodi negli anni Settanta.