Imperia, Comune proroga concessione campetti di Piani alla parrocchia fino al 2035. Vassallo: «Potranno essere fatti nuovi lavori»

Imperia. La Giunta Comunale di Imperia, su proposta dell’assessore allo Sport Simone Vassallo, ha deliberato il rinnovo della concessione in comodato dei campetti di Piani alla Parrocchia sino al 2035.

Il rinnovo è arrivato a seguito di un colloquio tra Amministrazione Comunale e Parrocchia, dal quale è emersa la volontà di mettere in atto ulteriori interventi di riqualificazione su quell’area.

In particolare, è già in fase di completamento progettuale un intervento di realizzazione di un campo da paddle coperto. La parrocchia ha inoltre attivato le procedure per accedere a un contributo da parte del Credito Sportivo, grazie al quale si procederà anche a bonificare le zone bar e dehors.

«Abbiamo accolto con favore la richiesta di rinnovo della concessione perché motivata da progetti concreti di prossima realizzazione su quell’area» – spiega l’assessore Vassallo – «La proroga fino al 2035 permetterà alle ipotesi in campo di avere le giuste fondamenta per essere realizzate. Pensiamo che l’utilizzo dei campetti possa ampliarsi ad altre discipline e diventare sempre più un punto di aggregazione sportiva e sociale».