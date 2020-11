Imperia. Un camion di ritorno da un frantoio ha perso per strada, all’altezza della ex stazione di Porto Maurizio il proprio carico di sansa da olive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la sede stradale.

I mezzi provenienti da Ponente vengono deviati in via Boine da pattuglie della polizia municipale intervenute anche sul luogo del sinistro, di concerto con i carabinieri che presidiano il traffico proveniente dalla parte opposta.

di 20 Galleria fotografica Imperia, camion perde carico di sansa da olive









Foto 4 di 4







Sono in corso le operazione di bonifica.

(Foto e video di Cristian Flammia)