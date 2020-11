Imperia calcio, Lupo al veleno dopo l’espulsione: «Non tollero che i miei giocatori vengano denigrati dalla tribuna»

Imperia. Le dichiarazioni di mister Alessandro Lupo nel post partita di Imperia- Chieri, gara vinta dai neroazzurri per una rete a zero grazie a un calcio di rigore realizzato da Edo Capra: «Sono davvero contento per i ragazzi. Se lo meritano e vederli felici è una grande soddisfazione per me. Oggi abbiamo mostrato gli attributi, si può davvero dire. Abbiamo avuto la cattiveria agonistica giusta. E potevamo chiudere il primo tempo con almeno tre di gol di vantaggio. Il mio nervosismo nel finale? L’espulsione è corretta perché ho protestato con troppa veemenza per una rimessa non data. Ma non tollero quando qualcuno denigra o insulta i miei giocatori come avevo sentito dalla tribuna».