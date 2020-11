Imperia calcio, la soddisfazione di mister Lupo il giorno dopo la vittoria sul Varese

Imperia. «Felicità, orgoglio, fierezza per la prestazione di ieri. E’ stata una vittoria di tutti, del gruppo, dei ragazzi, della società e della città nonostante si giocasse a porte chiuse. E’ stata una bella tappa, forse la più importante da quando sono qua. La classifica? E’ troppo per guardarla, troppe partite da recuperare».

Il tecnico dell’Imperia Alessandro Lupo si gode la vittoria per 2-0 sul Varese di ieri, ottenuto davanti alle telecamere di Sportitalia che ha trasmesso la partita in diretta.

«I ragazzi sono stati fantastici, faccio i complimenti anche a Matteo Fiani che ieri si è tolto una bella soddisfazione, come a Gianni Minori», aggiunge Lupo che ieri in tribuna in quanto squalificato.

Alessandro Lupo, però, non vuole sentire paragoni con l’Albissola di qualche anno che partita in sordina si guadagnò sul campo la promozione tra i professionisti.

«Se ieri ci fosse stato il pubblico – conclude Alessandro Lupo – sarebbe stato fantastico, ci sarebbero state più di 1000 persone e la curva ci avrebbe aiutati. Speriamo che i nostri tifosi possano tornare presto».

(video Cristian Flammia)