Imperia, assembramento per l’aperitivo alla Marina di Porto: controlli e multe dei vigili

Imperia. Nella serata di oggi, all’ora dell’aperitivo, si erano assembrati dietro un locale della Marina di Porto Maurizio, “Il Chioschetto“, all’angolo con lo stabilimento balneare per consumare le bevande d’asporto dopo averle acquistate dal vicino locale senza rispettare, però, il distanziamento e sperando, evidentemente, di non essere visti da occhi indiscreti o notati dalle Forze dell’ordine.

E’ intervenuta, però, una pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli anti-covid che ha proceduto a identificare una decina di giovani.

Nessuna infrazione è stata, invece, contestata al gestore. I ragazzi, infatti, stavano consumando non di fronte all’ingresso dove si acquistano le bevande ma in un angolo della piazzetta retrostante, quindi la responsabilità non può essere imputata al locale.