Imperia, assembramento davanti al locale: multa e chiusura di cinque giorni per ristorante di Oneglia

Imperia. Il ristorante “U Papa” di piazza Doria, nel cuore di Oneglia, dovrà restare chiuso cinque giorni e pagare una multa da 450 euro comminatagli dalla polizia locale di Imperia, intervenuta per l’assembramento di una trentina di persone davanti al locale. E’ successo ieri sera.

Stando a quanto consentito dal nuovo Dpcm del governo Conte, infatti, bar e ristoranti possono vendere cibo e bevande da asporto, o effettuare consegne a domicilio, ma è vietato agli avventori fermarsi a consumare davanti al locale stesso, per evitare assembramenti.

Si fanno sempre più serrati i controlli da parte delle forze di polizia: verifiche mirate a far rispettare le regole e tutelare chi, nonostante la difficoltà economica, fa tutto il possibile per non infrangerle.