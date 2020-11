Imperia, ambulanti senza mascherina: due multe al mercato di Porto

Imperia. Controlli della polizia municipale in borghese ieri al mercato Porto Maurizio: in via Cascione gli agenti in borghese hanno sanzionato due ambulanti sorpresi senza mascherina ed è, quindi, scattata a loro carico la sanzione di 400 euro, ridotte a 280 se pagate entro 5 giorni

I controlli nei mercati cittadini da parte di vigili del comandante Aldo Bergaminelli per il rispetto delle norme anti Covid proseguiranno anche domani al mercato di Oneglia, sotto esame il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare gli adeguati strumenti di protezione.

La scorsa settimana le sanzioni elevate erano state 3.