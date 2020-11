Imperia, 9 sanzioni dei vigili per il divieto di spostamento tra comuni

Imperia. Nelle ultime due settimane sono state elevate dalla Polizia locale del capoluogo diretta dal comandante Aldo Bergaminelli 9 sanzioni per violazione del divieto di spostamento tra comuni come previsto dal Dpcm.

I controlli che proseguono sono stati effettuati in diverse parte della città: via Cascione, via Bonfante, via Serrati nel corso dei diversi pattugliamenti. La multa ammonta fino a 533 euro.

Nelle scorse settimane i controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, sono stati effettuati anche sui mercati di Oneglia e Porto Maurizio e davanti ai locali per evitare assembramenti.