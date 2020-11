Illuminazione di corso Roosevelt a Imperia, Gatti: «Punti luci mancanti e lampioni fuori uso lasciano al buio alcune zone»

Imperia. Monica Gatti, consigliera comunale della Lega Liguria Salvini, ha depositato una interpellanza che sarà discussa nell’ambito del question time preliminare alla seduta di consiglio comunale in programma domenica 29 novembre alle 18.

«Premesso che corso Roosevelt rappresenta una delle strade più panoramiche e trafficate della città, considerata la situazione di degrado in cui si trova la pubblica illuminazione della via, ove i punti luci mancanti e i lampioni fuori uso lasciano completamente al buio alcune zone, creando non solo problemi per quanto riguarda il decoro, ma anche per quanto riguarda la sicurezza, chiedo all’assessore competente se codesta Amministrazione ha intenzione di predisporre o ha già predisposto gli adeguati interventi di ripristino e di restyling per porre rimedio a questa deplorevole situazione» – desidera sapere la consigliera comunale Monica Gatti.