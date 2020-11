Il vicepresidente di Fondazione Carige Giacomo Raineri: «Massimo impegno per l’emergenza Covid»

Sanremo. Il vicepresidente di Fondazione Carige Giacomo Raineri ospite dei nostri studi parla dello sforzo economico messo in atto dall’Ente legato alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia per fare fronte all’emergenza economica legata alla pandemia nella nostra provincia attraverso finanziamenti erogati ai Comuni in più di una tranche.

Raineri, presidente storico del Circolo Parasio da lui stesso fondato nel 1970, annuncia anche, presumibilmente per l’inizio del prossimo anno, un passo indietro dal vertice del sodalizio della città alta «al quale -dice- rimarrò affettivamente legato per tutta la vita».