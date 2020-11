Taggia. La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim hanno il piacere di informare che è stato pubblicato il Calendario Nazionale Enduro 2021.

La stagione ventiventuno scatterà ufficialmente il 7 marzo con la prima prova degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia. Ad ospitare la tappa nazionale il motoclub RS 77 che dopo esser stato costretto a rinunciare all’organizzazione nel 2020 è pronto ad accogliere i riders con la prova inaugurale a Passirano (BS). Si vola poi in Sicilia, come già previsto inizialmente quest’anno, con la tappa di Custonaci (TP) in programma il 27 e 28 marzo. L’organizzazione è sempre a cura del motoclub Custonaci Enduro Club.

Terzo appuntamento a Fabriano (AN) che riabbraccerà il tricolore domenica 25 aprile. Alla regia il motoclub Artiglio. Si andrà poi a Piediluco (TR) il 15 e 16 maggio con la quinta e sesta prova a cura del motoclub Racing Terni, anche lui costretto a rinunciare alla tappa in questo 2020.

Il 6 giugno sarà il motoclub Lago d’Iseo ad accogliere il massimo campionato nazionale con la penultima tappa che si svolgerà a Sarnico (BS). Dopo tre mesi intensissimi di Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia avremo una lunga pausa per lasciare spazio al Mondiale EnduroGP. La prova conclusiva della stagione 2021 si svolgerà a Fanna (PN) il 25 e 26 settembre con l’organizzazione del motoclub Fanna.

Il tricolore Under23/Senior alzerà il sipario del nuovo anno ad Arma di Taggia con i ragazzi del motoclub Sanremo alla regia. Seconda tappa a Manzano (UD) con l’omonimo motoclub pronto ad accogliere la carovana dei giovani talenti l’11 aprile, mentre per il giro di boa si raggiungerà la Basilica, e più precisamente Tolve in provincia di Potenza il 2 maggio. Organizzatore dell’evento il motoclub Altamurgia.

La quarta prova si svolgerà il 4 luglio a Magione (PG) con il Motoclub Ponte San Giovanni. L’ultimo appuntamento invece andrà in scena a Langhirano (PR) il 24 ottobre grazie al motoclub Parma.

Tappa inaugurale il 21 marzo a Graffignano (VT) per il Campionato Italiano Major 2021. Alla regia della prima prova della manifestazione il motoclub Graffignano. Trasferta poi in Campania a Montecalvo Irpino (AV) il 23 maggio con il motoclub Lupi dell’Irpinia prima di raggiungere Farini (PC) e i ragazzi del motoclub Chieve il 20 giugno. Quarta tappa in Piemonte, e più precisamente a Monteu Roero (CN), con il motoclub Roero, mentre il finale di stagione andrà in scena ad Anghiari (AR) il 10 ottobre grazie all’organizzazione del motoclub Adventures.

Il Campionato MiniEnduro aprirà la stagione in Puglia, con Castro (LE) pronta ad accogliere i piloti in miniatura l’8 e 9 maggio. Ad dirigere l’evento il motoclub S.A.C.E.. Sarà invece il motoclub Spoleto ad ospitare la seconda tappa che andrà in scena il 12 e 13 giugno a Spoleto (PG) mentre il weekend conclusivo della stagione 2021 si svolgerà a Sezzadio (AL) il 10 e 11 luglio a cura del motoclub Fuoringiro.

Il Trofeo delle Regioni Enduro si svolgerà il 31 ottobre a Nocciano (PE) ed il Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” avrà luogo il 12 settembre a Schio (VI). I motoclub Lupi del Cigno e Schio saranno gli organizzatori delle manifestazioni.

CALENDARIO

CAMPIONATO ITALIANO ENDURO 2021

ASSOLUTI D’ITALIA-COPPA FMI/COPPA ITALIA

DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA REGIONE 07-mar R.S. 77 Passirano – BS – Lombardia 27/28-mar Custonaci Enduro Club Custonaci -TP – Sicilia 25-apr Artiglio Fabriano – AN – Marche 15/16-mag Racing Terni Piediluco – TR – Umbria 06-giu Lago d’Iseo Sarnico – BS – Lombardia 25/26-set Fanna Fanna – PN – Friuli Venezia Giulia

UNDER23/SENIOR

DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA REGIONE 14-mar Sanremo Arma di Taggia – IM – Liguria 11-apr Manzano Manzano – UD – Friuli Venezia Giulia 02-mag Altamurgia Tolve – PZ – Basilicata 04-lug Ponte san Giovanni Magione – PG – Umbria 24-ott Parma Langhirano – PR – Emilia Romagna

MINIENDURO

DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA REGIONE 8/9-mag S.A.C.E. Castro – LE – Puglia 12/13-giu Spoleto Spoleto – PG – Umbria 10 / 11-lug Fuoringiro Sezzadio – AL – Piemonte

MAJOR

DATA MOTO CLUB LOCALITA’ GARA REGIONE 21-mar Graffignano Graffignano – VT – Lazio 23-mag Lupi dell’Irpinia Montecalvo Irpino – AV – Campania 20-giu Chieve Farini – PC – Emilia Romagna 25-lug Roero Monteu Roero – CN – Piemonte 10-ott Adventures Anghiari – AR – Toscana

TROFEO DELLE REGIONI ENDURO