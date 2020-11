“Il nostro Sanremo”, nella seconda serata Paolo Bianco e Simone Molardi ricordano Mike Bongiorno

Sanremo. Dopo il successo della prima serata de “Il nostro Sanremo”, andata in onda sabato 14 in diretta fb, non solo sulle pagine ufficiali di Paolo Bianco e Simone Molardi, ora ci si appresta a ripetere l’iniziativa delle oltre 3000 visualizzazioni in poche ore.

La diretta infatti è stata condivisa in tutta Italia dai vari amministratori dei gruppi di Genova, Milano, Torino, Foggia, Sanremo, Cagliari, Catania, e oltre confine da Monaco. «Abbiamo cominciato la serata con il saluto a Stefano D’Orazio dei Pooh, (scomparso pochi giorni fa) un amico un grande artista – dice Paolo Bianco – La serata è poi andata avanti in modo fluido e piacevole toccando i passaggi importanti della kermesse sanremese».

I primi anni del Festival sono stati raccontati da Bianco e Molardi, citando i protagonisti, i vincitori ma anche i vinti e le curiosità. Sabato 21, a partire dalle 19.45, quindi andrà in scena la seconda serata con interventi da casa e con tanta musica affrontando gli anni del cambiamento musicale ed epocale del Festival di Sanremo, dopo aver ricordato appunto i grandi Nunzio Filogamo e Pippo Baudo, sarà la volta del re della Tv Mike Bongiorno.