Il covid non ferma la lotta alla sclerosi multipla, la lotteria di AISM Imperia diventa online

Imperia. La locale sezione dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) organizza una lotteria benefica online. Prima dell’emergenza covid, i biglietti venivano venduti generalmente tramite banchetti in piazza, bar, esercizi pubblici ed amicizie. Un sistema di distribuzione che, ad oggi con il lockdown, non è più possibile mettere in atto. E così la riffa filantropica diventa telematica.

«Partecipando a questa iniziativa non acquisti solamente il biglietto della lotteria di Natale 2020 AISM ma sostieni la nostra sezione e tutte le persone che giorno dopo giorno affrontano le sfide della Sclerosi Multipla – si legge in una nota stampa dell’associazione, che prosegue – E’ un modo per regalarci una sorpresa, farci del bene ma soprattutto fare del bene. L’acquisto del biglietto è di 2 euro cadauno, oltre ai 40 premi in palio ce n’è uno importantissimo chiamato Solidarietà».

Il biglietto si può acquistare inviando i propri dati ad aismimperia@aism.it o tramite WhatsApp al 3401452561.