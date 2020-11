I commercianti di Imperia per il “Black-Friday” puntano sui social

Imperia. Messaggi ai clienti su Whatsapp, adesivi “fai da te” esposti nelle vetrine, annunci su Facebook, Instagram, Twitter. Anche a Imperia oggi scatta il “Black-Friday”, la giornata degli sconti importata dagli Stati Uniti dove, l’ultimo venerdì di novembre, i negozi propongono i loro prodotti a prezzi scontati.

«Da 5 anni il “Black-Friday” –spiega l’organizzatore Alessandro Bellotti – ha preso piede anche a Imperia e in questo periodo di crisi per i commercianti imperiesi deve essere vista come un’occasione che può fare una importante differenza sugli incassi. Mai come ora abbiamo bisogno che la gente entri nei nostri negozi e spenda, sia pure nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale e in sicurezza come abbiamo raccomandato nei messaggi che abbiamo inviato».

Sono un centinaio le attività che hanno aderito all’iniziativa coordinata da Bellotti e che coinvolge le attività aderenti ai comitati spontanei “InVia”, di via Monti, “Il Salottino” via dell’Ospedale a Oneglia, i Civ “NuovOneglia” e quello di Porto Maurizio.

«Anche noi collaboriamo come abbiamo sempre fatto per mantenere in vita la tradizione e non lasciare tutto il mercato ai colossi che vendono on line», dichiara il presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto.