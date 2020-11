Guida Michelin 2021, il ristorante sanremese “Paolo e Barbara” e l’imperiese “Sarri” confermano le stelle

Imperia. Alta qualità delle materie prime, tecniche di cottura impeccabili, personalità della cucina, lavoro costante nel corso del tempo e ottimo rapporto qualità-prezzo. Il ristorante sanremese “Paolo e Barbara” e l’imperiese “Sarri” possiedono tutte queste caratteristiche, motivo per il quale anche per l’anno 2021 hanno visto confermata la loro stella Michelin.

Si è tenuta ieri, mercoledì 25 novembre, la 66° edizione della Guida Michelin 2021, quest’anno andata in onda in streaming da Milano a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso.

Il numero dei ristoranti stellati che quest’anno è stato premiato con il più alto riconoscimento culinario della Penisola è di 371, sette dei quali si trovano in Liguria.

Oltre ai due ristoranti imperiesi sono tre le conferme: “Claudio” a Bergeggi, “The Cook” a Genova, “Il Vescovado” a Noli. Due invece le new entry: il “Nove” ad Alassio e “Impronta d’Acqua” a Cavi di Lavagna.