Gp del Bahrain, il monegasco Leclerc fuori dai primi dieci: «Proveremo a cambiare le cose in gara»

Monaco. «P11 e P12 per la squadra oggi. Non è stato un bel weekend fino ad ora ma proveremo a cambiare le cose in gara domani». Così Charles Leclerc ha commentato ieri sui social la 12esima posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir.

Oggi alle 15.10 il giovane pilota monegasco scenderà in pista per la gara del Gp del Bahrain, valida come terzultimo round del Campionato Mondiale di Formula Uno 2020, partendo in sesta fila.

Un vero peccato visto che alla fine di marzo del 2019 Leclerc proprio a Sakhir era riuscito a conquistare la sua prima pole position col tempo di 1’27”866.