Giovanni Copioli confermato presidente della Federazione Motociclistica Italiana

Durante la 74° Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FMI, svoltasi in modalità online da Riccione (RN), Giovanni Copioli è stato confermato presidente della Federazione Motociclistica Italiana. Copioli è stato eletto in prima votazione con 8.534 voti su 9.123 disponibili.

Al termine dell’appuntamento assembleare, il presidente Giovanni Copioli ha dichiarato con entusiasmo: «Il risultato è per me e per tutta la squadra FMI una grande soddisfazione. E’ la testimonianza che Moto Club e Tesserati hanno apprezzato il lavoro svolto negli ultimi quattro anni e soprattutto un forte segnale di fiducia per il prossimo mandato. Purtroppo non abbiamo potuto svolgere questo evento in presenza, condividendo la passione con tutto il nostro mondo, ma appena possibile incontrerò gli appassionati sul territorio in modo da condividere lavoro e idee. Sono particolarmente felice del fatto che la squadra del Consiglio Federale sia stata confermata e ciò ci consentirà di lavorare secondo una forte unione di intenti. Concludo ringraziando il sindaco di Riccione, Renata Tosi, per l’ospitalità riservataci, tutte le personalità e i piloti che sono intervenuti tramite video».

Durante l’Assemblea sono stati eletti i dieci componenti del Consiglio Federale:

Eletti in quota affiliati: Giuseppe Bartolucci, Monica Goi, Rocco Lopardo, Francesco Mezzasalma, Ettore Pirisi, Lorena Sangiorgi, Armando Sponga

Eletti in quota licenziati: Alessandro Maccioni, Letizia Marchetti

Eletto in quota tecnici: Raffaele Prisco

Francesco Brandi è stato confermato in qualità di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel corso dell’Assemblea hanno portato i loro saluti, tramite numerosi e sentiti contributi video, personalità di primo piano del mondo sportivo e piloti di caratura internazionale. Dopo l’apertura dell’Assemblea da parte del presidente Copioli, Moto Club, tesserati e appassionati hanno potuto assistere agli interventi di Giovanni Malagò (presidente CONI), Jorge Viegas (presidente FIM), Martin De Graaff (presidente FIM Europe) e Vito Cozzoli (presidente Sport e Salute). Appassionati gli interventi di: Giacomo Agostini, Antonio Cairoli, Max Biaggi, Giò Sala, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia, Danilo Petrucci, molti Talenti Azzurri e atleti del CIV. Inoltre sono stati ricordati i Moto Club centenari e commemorate numerose persone purtroppo scomparse durante il quadriennio.

Al termine della giornata si è svolto il primo Consiglio Federale del nuovo quadriennio in cui sono stati eletti vice presidenti FMI Giuseppe Bartolucci (vicario) e Rocco Lopardo. Alberto Rinaldelli è stato confermato segretario generale FMI.