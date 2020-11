Principato di Monaco. Per gli smanettoni dei social l’occasione è ghiotta. In realtà non lo è solo per loro perché nel Giorno del Ringraziamento, nel Principato di Monaco, la parola d’ordine è #journeeDuMarron.

L’Azienda Agrimontana, leader nella lavorazione della frutta, ma soprattutto nella canditura dei marroni di cui l’Italia è tra i principali produttori al mondo, in collaborazione con le migliori pasticcerie, ha creato quest’autunno la più grande degustazione italiana di marrons glacés che grazie a Cova Monte Carlo e ad Agrimontana International arriva a Monaco. «È la prima volta che organizziamo questo evento a Monte Carlo e speriamo di ripeterlo in futuro», afferma il Presidente, l’Ing. Enrico Bardini, che aggiunge: «Abbiamo scelto di collaborare con Cova Monte Carlo, la filiale monegasca della storica pasticceria Cova di Milano, cliente di lunga data. È infatti grazie al know-how del loro pasticcere Gianluca Guinzoni e di Edoardo Gadda, executive pastry chef di Cova Milano, che possiamo continuare il percorso iniziato quest’anno in Italia».

Foto 3 di 3





In realtà, la tappa nella pasticceria più in del Principato di Monaco è dunque il naturale proseguimento dell’iniziativa che ha debuttato in Italia quest’anno. Bardini ci spiega, infatti, che «vari appuntamenti sono stati organizzati in 80 pasticcerie sparse nel nostro Bel Paese, per sublimare le castagne in tutte le loro forme, grazie alla partecipazione dei migliori e più rinomati pasticceri italiani. In questo modo abbiamo offerto agli amanti dei marrons glacés e dei marroni canditi diverse interpretazioni della materia prima, lavorata secondo la loro creatività ed esperienza».

L’appuntamento monegasco, organizzato nel corso di una intera giornata, il 26 novembre da Cova Monte Carlo, a pranzo e a cena, propone dunque un itinerario gastronomico di alta qualità, dove all’imperdibile dessert Monte Bianco si aggiungono i Marrons Glacés e altre delizie a sorpresa, preparate secondo l’ispirazione del pasticcere. «Non è un segreto ma è sempre bene ricordare come gli ingredienti di base per questi prodotti di pasticceria siano fondamentali per la riuscita di un dolce. Averci scelto è per noi un orgoglio ma anche l’opportunità di condividere con Cova Monte Carlo la nostra filosofia aziendale, ancorata ad un’ autenticità tradizionale. I nostri marroni nascono da un processo di pelatura a vapore, cottura con acqua di sorgente, canditura lenta alla vaniglia naturale Bourbon, senza coloranti, conservanti e anidride solforosa. Ed il risultato, nei dessert che li impiegano, si sente…» .