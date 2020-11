Giornata mondiale del diabete, la fondazione Chiappori di Ventimiglia incontra il dottor Pasqualino Calatola

Ventimiglia. Ogni anno il 14 novembre si svolge in tutto il mondo la giornata di sensibilizzazione sul diabete, quest’anno, nell’ambito delle proprie attività sociali, anche la Fondazione Ernesto Chiappori aderisce alla importante iniziativa.

Il presidente Domenico Martinetto, il c.d.a. e il direttore della Fondazione Federica Cozza infatti hanno fortemente voluto aderire alla Giornata mondiale del diabete con lo scopo di cominciare un percorso di sensibilizzazione e servizi da rendere innanzitutto ai propri ospiti e unitamente a loro ai cittadini del nostro comprensorio.

A tal fine la Fondazione ha incontrato uno dei massimi esperti del settore, il dottor Pasqualino Calatola da sempre sul fronte della ricerca e della cura del diabete che si è già fatto, in Italia e all’estero, promotore di molteplici campagne e iniziative sul tema.

La Fondazione E. Chiappori con la collaborazione del professor Calatola darà vita nel prossimo futuro anche sul nostro territorio ad iniziative e servizi utili a conoscere, prevenire e combattere questa malattia particolarmente diffusa anche in Liguria. Vista l’impossibilità di organizzare eventi di presenza l’iniziativa verrà presentata via web venerdì 13 novembre alle 15 sulla pagina del quotidiano online Riviera24.it.

Durante la presentazione i lettori che volessero porre domande al professor Pasqualino Calatola lo potranno fare collegandosi alla diretta. «La Fondazione E. Chiappori ringrazia della collaborazione e disponibilità il professor Calatola e la redazione di Riviera24.

Il dottor Pasqualino Calatola è Specialista in Medicina Interna e Diabetologia, già Direttore del Centro Diabetologico dell’asl Salerno fino al 2015, consulente dal 2015 al 2018 presso il Centro Diabetologico A.D.I. di Salerno, consulente di Diabetologia presso la clinica oculistica “MACULA” di Lima (Perù), presidente dell’Associazione Medici Diabetologi della Regione Campania (2009), presidente dell’Associazione dei Team Diabetologici italiana dal 2015 al 2018.

É stato relatore al Congresso Internazionale di lima sulla Medicina degli Stili di Vita dove ha presentato uno studio sulla dieta mediterranea fatto a Salerno e presentato anche all’expo di Milano sull’alimentazione, attualmente svolge la sua attività libero professionale presso il Centro Diagnostico Athena Medica di Sanremo. In questo periodo di Covid visita anche in Telemedicina.

