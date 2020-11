Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la facciata della caserma dei carabinieri di Imperia si illumina di arancione

Imperia. Il Soroptimist International dice no alla violenza contro le donne ed anche quest’anno sostiene la campagna internazionale Orange the World promossa dall’Onu.

Il Soroptimist è un’associazione mondiale per donne di oggi, impegnate in attività professionali che opera attraverso azione concrete per la promozione dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile al fine di collaborare a creare nel mondo forti comunità pacifiche.

Il Soroptimist ha scelto di “accendere” l’attenzione sui luoghi deputati a proteggere e ad accogliere le donne vittime di maltrattamenti come le Caserme dei Carabinieri dove è presente la “Stanza tutta per sé”. Il 25 novembre, giornata internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, si accenderà di arancione l’ingresso della facciata della Caserma del comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia in via Matteotti, grazie alla sensibilità del Colonnello Andrea Mommo.

All’interno della Caserma è, infatti, presente dal 2017 la “Stanza tutta per sé”, pensata dal Soroptimist Imperia, dove le donne vittime di violenza possono presentare denuncia in un luogo sicuro e protetto.