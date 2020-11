Giancarlo Riolfo è il nuovo mister della Pistoiese, oggi la presentazione

Pistoia. Giancarlo Riolfo è il nuovo allenatore della US Pistoiese 1921. Dopo aver visto sfumare all’ultimo minuto, ad inizio stagione, la panchina del Livorno, preferita dal tecnico a quella della Primavera del Napoli, l’ex centrocampista della Sanremese trova casa in un club di Serie C. Oggi alle 14 la presentazione ai media, alla presenza del presidente del sodalizio arancione Orazio Ferrari e del diesse Giovanni Dolci.

Forse uno dei migliori allenatori nati e cresciuti calcisticamente nel ponente ligure, a 51 anni “Rio” ha al suo attivo le promozioni in Serie D con Imperia, Pro Imperia (che ha preso dalla Prima Categoria) ed Argentina e un “miracolo salvezza” con il Savona in Serie C. Ha seduto inoltre sulle panchine di Sanremese, Vis Pesaro e Sassari Torres. Nello scorso campionato di Serie C, ha allenato il Carpi, secondo nel girone e fuori ai play off.

La Pistoiese, al momento terzultima nel Girone A di Serie C, è una provinciale blasonata, il prossimo anno compirà un secolo e nel campionato 1980-1981, unica volta nella sua storia, ha militato nella massima serie, battendo pure la Fiorentina 2-1 all’Artemio Franchi. Riolfo va a sostituire il responsabile tecnico della Prima Squadra, Nicolò Frustalupi, mantenendo però integro lo staff.