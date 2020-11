Football Sala, clinic webinar per allenatori con Fulvio Colini

Imperia. La FIFS, la Federazione Italiana Football Sala, in collaborazione con Futsal Academy e la rivista Futsal Fashion organizza il 13 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 un Clinic on line per allenatori da remoto. In veste di relatore Fulvio Colini, l’allenatore più longevo e vincente del futsal italiano, che parlerà de: “Lo sviluppo tattico del futsal” e della “Figura e costruzione del coach”.

Colini è l’unico allenatore italiano ad aver conquistato la Uefa Futsal Cup (la Champions League del Futsal) con il Montesilvano nel 2011. Nel suo palmares ci sono anche 5 scudetti vinti con 5 squadre diverse: Roma RCB, Montesilvano, Luparense, Pescara e Italservice Pesaro (l’ultimo tricolore assegnato Dalla Divisione Calcio a 5 nel 2019 prima del Covid 19), 5 Coppa Italia e 7 Supercoppa Italiana.

Come premi individuali, Colini nel 2011 è stato insignito dell’Umbro Futsal Awards di Futsal Planet come miglior allenatore del mondo, mentre nel 2019 ha conquistato il prestigioso premio “Panchina d’Oro” come miglior allenatore della stagione.

Il Clinic è aperto alla partecipazione degli Allenatori Sordi, in quanto vi sarà la presenza del signor Cericola, che fornirà il Servizio LIS.