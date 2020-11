Sanremo. Giovedì 19 novembre 2020, su iniziativa di Unipegaso Sanremo è stato firmata la Convezione

Quadro tra l’Università Telematica Pegaso e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia.

Hanno promosso l’accordo Sarah Pissarello, responsabile di Unipegaso Sanremo, e Roberto Aschero, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia, con l’intento di intraprendere un percorso di crescita e cooperazione per due importanti realtà del mondo del lavoro e delle professioni nell’ambito dello sviluppo del territorio del Ponente ligure.

La convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le parti non solo per garantire agevolazioni economiche agli iscritti all’Ordine ed ai loro familiari ma anche per la definizione di iniziative comuni finalizzate alla progettazione e alla diffusione di attività accademiche e culturali sul territorio imperiese, nonché di formazione post laurea e professionistica, aggiornamento professionale nell’ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente, l’acquisizione di esperienze pratiche certificate per l’arricchimento del curriculum personale.

Commenta Sarah Pissarello: «Il compito delle sedi di Unipegaso distribuite sul territorio nazionale è quello di integrare il più possibile l’offerta formativa universitaria con le realtà locali e proprio in quest’ottica, ci stiamo muovendo. La sinergia con tutti gli attori del territorio è il nostro obiettivo. Unipegaso Sanremo è formata da un gruppo di imprenditori imperiesi che hanno voluto investire sulla offerta formativa al territorio per dare risposte alle molteplici richieste di formazione universitaria e non solo. Questo è il primo ed importantissimo passo di un percorso che ci porterà a coinvolgere sempre più professionisti per offrire al territorio del ponente ligure un alto livello di istruzione a km 0, e di questo ringraziamo Roberto Aschero per aver fortemente voluto l’accordo».

Aggiunge Roberto Aschero: «Il Consulente del Lavoro negli ultimi anni ha conosciuto una grande espansione delle sue funzioni, in linea con un mercato del lavoro moderno e flessibile. È una professione in grado di offrire sbocchi lavorativi numerosi e sempre nuovi ai giovani laureati interessati a costruirsi una carriera dinamica e in grado di assicurare un futuro di benessere. L’accordo firmato con l’Università Telematica Pegaso porterà ad una percorso di formazione universitaria specifico per l’accesso e per il continuo perfezionamento di questa dinamica e poliedrica professione fruibile dai giovani e dai Colleghi ponentini finalmente “a km 0” come ricordato dalla dottoressa Sarah Pissarello».