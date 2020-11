Festival 2021, Premio Tenco e Ariston. Intervista a Walter Vacchino

Sanremo. «La platea degli spettatori del Festival che viaggia dai 10 ai 16 milioni siede sui divani di casa, poi ci sono quelli che siedono sulle poltrone dell’Ariston che sono circa 1.500 persone perché l’altro spazio è utilizzato dalle scenografie. Si sta lavorando perché possa esserci l’evento, quindi scenografie, sopralluoghi sono stati fatti, ma tutto va a incastrarsi come un puzzle in quella che sarà la situazione dell’Europa e del Paese legata al Covid», lo dichiara ospite dei nostri studi il patron del teatro Ariston Walter Vacchino.

Vacchino parla anche delle modalità in cui nelle prossime settimane dovrebbe svolgersi l’altro grande e atteso appuntamento in programma all’Ariston, il Premio Tenco senza dimenticare le iniziative legate al cinema e alla cultura che anche in periodo di pandemia il cinema-teatro matuziano che è anche luogo di aggregazione e di cultura porta avanti.