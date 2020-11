Esondazione del Roja a Ventimiglia, l’opposizione interpella il sindaco

Ventimiglia. Tutta l’opposizione di sinistra interpella il sindaco Gaetano Scullino riguardo all’esondazione del Roja a Ventimiglia.

«Al Sig. Sindaco del

comune di Ventimiglia Scullino Gaetano

Oggetto: Interpellanza

06/11/2020

PREMESSA

Il 2 ottobre 2020 a seguito di forti piogge è esondato il fiume Roja alluvionando il centro di Ventimiglia

INTERPELLA SV

• A che ora è venuto a conoscenza dell’esondazione del fiume Roja a Breil;

• per quale motivo non è stata allertata la popolazione per l’allerta rossa e per la probabile esondazione del fiume mediante messaggi sonori, come prescritto;

• per quale motivo è stato attivato il C.O.C e non un C.O.M .

Si richiede risposta scritta» – chiede l’opposizione.