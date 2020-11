Escursione da Costarainera a Lingueglietta, crocevia dei pellegrini

Imperia. Domenica 6 dicembre escursione attraverso tre paesi molto suggestivi dell’entroterra ponentino.

«Da Costarainera e le sue case-fortezza passeremo per edifici religiosi di importanza assoluta per tutto il territorio regionale, ancora oggi crocevia per molti pellegrini che intraprendono la Via Della Costa. La nostra meta, Lingueglietta, un tempo roccaforte della Signoria dei Lengueglia, è anche uno dei Borghi più Belli d’Italia e spicca con i suoi colori pastello sulla collina che domina il mare. Torneremo con percorso ad anello passando per il borgo di Cipressa e tornando al punto iniziale» – dicono gli organizzatori.

Informazioni tecniche e logistiche

Ritrovo: ore 9.30 presso casello autostradale di Imperia Ovest

Partenza dell’escursione: Costarainera

Distanza: 7 Km – Dislivello +/- 150 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E

Difficoltà: E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato.

Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le 19 di sabato 5 dicembre.

Numero massimo di partecipanti: 15 persone

Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri). Pranzo al sacco.

Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherine protettiva omologata CE (almeno 2), gel idroalcolico omologato CE

Per informazioni ed iscrizioni contattare GAE Davide Fornaro al +39 340 2440972.