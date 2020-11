É morto Diego Armando Maradona

All’età di 60 anni si è spento oggi, mercoledì 25 novembre, Diego Armando Maradona, calciatore argentino tra i più grandi di tutti i tempi.

Conosciuto con il soprannome “El pibe de oro“, letteralmente il ragazzo d’oro, nel corso della propria carriera calcistica è stato capitano della nazionale argentina e stella del Napoli, squadra che ha reso celebre in tutto il mondo, diventandone un simbolo e un mito.

Nel 1990 Maradona è stato spettatore d’eccezione alla quarantesima edizione del Festival di Sanremo in quanto grande fan della cantante di Buenos Aires Valeria Lynch, tra le concorrenti della kermesse canora con il brano “Quisiera”: «É un orgoglio, tutta la famiglia Maradona è venuta qui per fare il tifo per lei», aveva dichiarato il campione.

Nel 2003 ha invece lasciato l’impronta dei propri celebri piedi sulla Champions Promenade, una sorta di Walk of Fame, situata sul lungomare del Principato di Monaco.