Bordighera. Un uomo di 36 anni è stato trovato morto in serata in via al Mare in località Arziglia. Il giovane si sarebbe tolto la vita in un giardino nei pressi del mare per motivi ancora da chiarire.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Ponente Emergenza, ma per il 36enne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Presenti i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.