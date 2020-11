Dolceacqua, lo danno in fin di vita e si alza in volo l’elisoccorso, ma era in casa davanti al caminetto

Dolceacqua. Un falso allarme ha fatto alzare in volo anche l’elicottero Grifo, dalla sua base di Albenga. Chi ha chiesto aiuto al 112, verso le 14, parlava di un uomo caduto da un albero, incosciente a terra, che non dava segni di vita.

La zona è quella di campagna ai bordi di via Tornatore, vicino alla casa di riposo e sul posto, oltre al velivolo, la centrale del 118 aveva mobilitato anche un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, a bordo di un mezzo idoneo a quelle stradine tortuose.

Quando i soccorritori sono arrivati al presunto punto di intervento però, non c’era nessuno, tanto meno una persona ferita. Anzi, quest’ultima era a casa, lì vicino, davanti al caminetto, inconsapevole della importante macchina dei soccorsi mobilitata per lui, allertata da chissà chi.

Era sì caduto da un albero, ma non si sarebbe fatto quasi niente, tanto che l’elisoccorso è stato fatto rientrare e il “ferito” accompagnato in ospedale a Imperia per una lastra ad una gamba, a puro scopo precauzionale.