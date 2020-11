Distretto sociosanitario sanremese, contributi per i nati nell’emergenza covid: approvate 113 domande

Sanremo. Sono 113 i soggetti che riceveranno il contributo di sostegno per i nati durante l’emergenza covid, nel Distretto Sociosanitario n. 2 sanremese (comprende i comuni di Sanremo, Ceriana, Bajardo, Ospedaletti, Castellaro, Molini di Triora, Montalto/Carpasio, Taggia, Badalucco, Triora, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio)

La cifra che verrà corrisposta è di mille euro e il periodo di riferimento per aver potuto accedere al sostegno economico era quello compreso tra il 31 gennaio il 31 luglio di quest’anno.

Le domande pervenute agli uffici del distretto sono state 124, 8 delle quali non accettate perché pervenute in doppia copia e tre respinte. In questi giorni, Palazzo Bellevue ha approvato l’elenco dei beneficiari, che non verrà reso pubblico per motivi di privacy. E’ ammesso ricorso al T.A.R., entro i termini di legge.