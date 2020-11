Diano Marina. Tamponamento a catena nel pomeriggio di oggi a Diano Marina, poco prima della curva del Ponte Rosso, in direzione Imperia. Coinvolte 3 auto, per fortuna non si registrano feriti.

Per disciplinare il traffico è Intervenuta una pattuglia della Polizia municipale della Città degli aranci.

(foto e video di Cristian Flammia)