Diano Marina. Il Centro Olistico Vita offre massaggi a tutti gli operatori sanitari per tutto il mese di dicembre.

Aveva inaugurato il suo ‘Centro Olistico Vita’ a metà dicembre dello scorso anno e, malgrado la sua attività sia stata bloccata dall’avvento della chiusura per coronavirus, la titolare, Isella Buffa, non si è persa d’animo e, nel periodo di fermo, ha pensato solamente alla ripresa, apportando modifiche e migliorie al suo studio. Ora, in occasione dell’approssimarsi del primo anniversario dall’apertura, con l’umanità e la sensibilità d’animo che la contraddistingue, per tutto il mese di dicembre ha deciso di offrire gratuitamente le sue prestazioni agli operatori sanitari che svolgono la loro opera negli ospedali a beneficio degli ammalati nei reparti dedicati al Covid-19.

Foto 2 di 2



Diplomata ‘terapista shiatsu’ alla Scuola Shiatsu A.S.D. Taodao di Imperia, Isella ha realizzato il sogno di aprire un luogo, tutto suo, in cui poter contribuire ad alleviare dolori a tante persone e portare benessere con le pratiche del massaggio; empatica e dotata di grande sensibilità, dopo aver ripreso in pieno il suo lavoro ha voluto compiere questo generoso gesto di regalare un momento di relax a chi fa tanto per molti.

Il ‘Centro Olistico Vita’ si trova a Diano Marina in via Nizza 61: un piccolo scrigno dove due piccole, ma accoglienti sale molto ‘zen’, danno il benvenuto tra effluvi di incenso, vibrazioni positive e il gorgoglio della fontana d’acqua che accompagna il soffuso sottofondo musicale nella stanza adibita ai massaggi. Occasioni di rilassamento e consapevolezza legate ai processi della respirazione, riflessione e rilassamento profondi, per affrontare il periodo nuovamente difficoltoso, in maniera più serena e cosciente.

Coerente con la sua filosofia, Isella Buffa, afferma: «Spero, con questa iniziativa, di poter regalare agli operatori sanitari che ne faranno richiesta, un momento di rilassamento dallo stress quotidiano che

sono costretti a tornare a vivere in questo momento». Chi volesse approfittare di queste giornate dedicate può prenotarsi telefonando al numero 333 6150816 (Isella).