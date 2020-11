Decine di attività dell’Imperiese in vendita sul portale “Vendere facile ai cinesi”

Sanremo. Ci sono trentaquattro annunci, quasi tutti di bar, ristoranti e attività commerciale, sul portale web “Vendere facile ai cinesi“: nato con lo scopo di trovare un acquirente tra i numerosi cinesi desiderosi di fare affari in Italia.

La difficoltà di vendere in Italia e la maggior possibilità di spesa dei cinesi, ha fatto sì che numerosi gestori e proprietari di locali, aziende agricole, panifici e altro ancora, mettesse un annuncio sul sito.

Da un bar a Dolceacqua ad un «ben avviato ristorante bar sulla spiaggia a Vallecrosia»: gli annunci sono tanti e molti sono quelli pubblicati in pieno lockdown per l’emergenza sanitaria e nel periodo immediatamente successivo. Sintomo, questo, della grande crisi che ha colpito il Ponente ligure così come l’intero paese.