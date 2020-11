Da Genova a Imperia per chiedere l’elemosina: l’assessore Gagliano fa intervenire la polizia municipale

Imperia. Provenienti da Genova chiedono l’elemosina davanti al bar dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale Antonio Gagliano che fa intervenire una pattuglia. I vigili hanno, dunque, elevato ai tre giovani extracomunitari un verbale da 400 euro per violazione del Dpcm.

E’ accaduto nel pomeriggio in via Cascione. Racconta Gagliano: «Si sono avvicinati chiedendomi l’elemosina, evidentemente senza sapere chi fossi. Gli ho chiesto perché lo stessero facendo visto che dovrebbero essere ospiti di una cooperativa. Loro mi hanno risposto che provenivano da Genova, in evidente violazione del Dpcm. Allora ho chiamato la pattuglia».

«Dalla prossima settimana attiveremo controlli in borghese sia alla stazione che davanti ai supermercati», conclude Gagliano.