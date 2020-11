Genova. «Nonno Pierangelo e tutti gli over 65 della Liguria da oggi avranno uno sconto sulla spesa se la faranno nelle fasce orarie meno affollate, grazie all’iniziativa “Sconti&Sicurezza” promossa da Regione Liguria.

Non solo, le persone più fragili e anziane potranno anche prendere il taxi gratuitamente usufruendo del bonus di Regione. Un modo per evitare di prendere i mezzi pubblici, aumentando il rischio di contrarre il Covid. Così proteggiamo le persone più a rischio, così diamo delle risposte concrete, così cerchiamo di allontanare il rischio di contrarre il virus. Uniti e insieme ce la faremo!» – così scrive il presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Ecco dove trovare gli sconti (negozi e banchi aderenti espongono il marchio “Sconti & Sicurezza):

In tutta la Liguria

NEGOZI DI ORTOFRUTTA ADERENTI

Sconto del 5% dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16

A Genova

– MACELLAI E PANIFICATORI

Sconto del 5% dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11

– MERCATI RIONALI COPERTI

Alimentari sconto di almeno il 5% dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11

Il Comune di Genova, in collaborazione con Genova Parcheggi, mette a disposizione degli over 65 che acquistano in queste fasce orarie, per almeno 20 € di spesa, un ticket per la gratuità del parcheggio di un’ora, distribuito dai banchi aderenti che espongono il marchio Sconti&Sicurezza

– BASKO, EKOM E CONAD

Sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16

– NEGOZI DI ORTOFRUTTA ADERENTI

Sconto del 5% dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16

– MERCATO ALL’INGROSSO DI BOLZANETO

Ingresso riservato alle persone con più di 65 anni tutti i venerdì dalle 10 alle 11

Per i bonus taxi, destinati a persone con più di 75 anni, donne in gravidanza, persone con invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento, persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate e persone affette da malattie rare, c’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per fare domanda qui: https://www.filse.it/news/483-bonus-taxi-emergenza-covid-19.html.