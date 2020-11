Covid in Liguria, prodotti Cia “Dal campo alla Tavola”: consegna a domicilio dagli agricoltori

Genova. Azzerare le distanze tra il campo e la tavola per consentire a tutti, anche in questo momento di grande emergenza per il Paese, di acquistare e consumare i prodotti genuini della terra. È con questo spirito che le donne, i giovani e tutte le aziende agricole associate a Cia-Agricoltori Italiani stanno consentendo, soprattutto ad anziani e soggetti a rischio, di non privarsi dei prodotti tipici del territorio, frutto del lavoro incessante degli agricoltori italiani.

«Nel pieno rispetto delle regole dettate dai decreti governativi, pubblichiamo l’elenco delle aziende disponibili ad effettuare la vendita con consegna a domicilio non solo dei prodotti freschi, ma anche piatti pronti preparati dagli Agrichef delle Aziende Agrituristiche, fiori recisi ed in vaso, piantine aromatiche e piante ornamentali per abbellire e colorare le case ed i balconi.

Seleziona la regione e la provincia di appartenenza. Cerca tra le aziende quella più vicina a te e prendi direttamente contatto con il referente aziendale. Clicca qui: https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/» – fa sapere Cia.