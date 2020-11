Covid, ilBuonsenso distribuisce 9.000 visiere medicali Dpi agli Oss della Liguria

Genova. «9.000 visiere medicali Dpi sono appena arrivate. Sono state acquistate dal Buonsenso presso la ditta Zaoli di Sanremo, grazie alle restituzioni sugli stipendi da consiglieri regionali. Ora che sono arrivate possiamo distribuirle agli Oss di tutta la Liguria.

Questo è un modo per dare aiuto a tutti coloro che lavorano ogni giorno in corsia d’ospedale e nelle Rsa per tutelare la salute di tutti i cittadini. Atti concreti che ilBuonsenso mette in pratica. La politica dei fatti concreti» – dicono Alice Salvatore e Marco De Ferrari (ilBuonsenso).