Covid, gli allenamenti del Sanremo Rugby riprendono in sicurezza

Sanremo. Il Sanremo Rugby comunica che, giunta l’interpretazione delle linee guida statali da parte della Federazione, quest’oggi, il 3 novembre, rincominciano gli allenamenti presso il campo di Pian di Poma, confidando nell’assenza di nuove restrizioni.

«Ripartiamo di nuovo in questa grave situazione sociale con la consapevolezza di proporre ai bambini e ragazzi esperienze importanti cogliendo ogni stimolo per continuare e avanzare. Pensiamo che i problemi si debbano affrontare con consapevolezza e attenzione ma con fiducia e speranza» – commenta il direttivo.

Nei giorni scorsi gli allenatori, guidati dal responsabile tecnico Paolo Ricchebono, hanno compiuto un percorso formativo mediante il quale hanno acquisito informazioni utili alla gestione di situazione tecnico sportiva insolita e molto complessa da condurre. Un particolare ringraziamento da parte del Sanremo Rugby alla FIR, su tutte nelle persone del tecnico regionale e del segretario regionale, per la disponibilità dimostrata nella costante comunicazione in un momento particolare e difficile.

La società si sta impegnando al massimo per ridurre il più possibile gli assembramenti, per questo motivo è stato deciso di differenziare gli orari di accesso e uscita tra le varie categorie:

U6-U8-U10: dalle 17:30 alle 18:30

U12 dalle: 17:45 alle 19

U14-U16: dalle 18 alle 19:30

Come già da prima dell’ultimo decreto, sarà attivo il triage pre ingresso, che si svolgerà nell’area segreteria. La società che ha inoltre acquistato una serie di dispositivi atti a facilitare il rispetto delle regole, che verranno consegnati a tutti gli atleti in regola con il tesseramento. Le varie categorie entreranno in campo suddivise e guidate dal tecnico, munito di mascherina che li accompagnerà in entrata ed uscita in quanto ai genitori, come da normativa, non sarà consentito entrare nel campo di gioco.

A ogni atleta verrà regalata una borraccia personalizzata a forma di maglia da gioco, così da scongiurare anche qui possibili contaminazioni.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.sanremorugby.it.