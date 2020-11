Covid, Gagliardi (Cambiamo!): «”Semaforo Italia” escamotage governo per coprire i suoi errori»

Genova. «Questa “semaforizzazione” che sta dividendo l’Italia è solo l’ennesimo escamotage utilizzato dal governo per coprire i continui errori fatti da ministri, consulenti e commissari incapaci nella gestione della pandemia causata dal coronavirus. Conte vuole forza avvantaggiarsi mettendo una contro l’altra le regioni?» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

«In Liguria siamo arrivati addirittura al punto che qualche consigliere regionale, forse credendo di lavorare ancora per costruire uno scoop giornalistico, scorrazza liberamente negli ospedali rischiando di ammalarsi nuovamente di coronavirus e intralciando il lavoro dei sanitari pur di provare a instillare il dubbio che i dati trasmessi al ministero dall’azienda sanitaria regionale non siano veritieri» – afferma Gagliardi.

«Come sempre c’è chi lavora cercando di rendere la situazione migliore possibile per i propri cittadini e c’è chi polemizza e diffonde la paura in maniera irresponsabile. Il messaggio del Quirinale sullo spirito di collaborazione dovrebbe essere letto, come fa il presidente Toti, con molta attenzione da chi riveste ruoli istituzionali», conclude.